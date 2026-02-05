Previsión meteorológica para este jueves, 5 de febrero: rachas de viento muy fuertes y temperaturas en ascenso

MURCIA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves, 5 de febrero, cielos muy nubosos, acompañados de precipitaciones débiles a moderadas en el interior, quedando los cielos poco nubosos durante la tarde.

Las temperaturas irán en ascenso generalizado, localmente notable, y los vientos soplarán moderados del suroeste, con intervalos fuertes y rachas ocasionalmente muy fuertes.

En concreto, se esperan 14 grados de temperatura mínima y 21 de máxima en Cartagena; 10 de mínima y 18 de máxima en Caravaca de la Cruz; 13 de mínima y 23 de máxima en Lorca; 10 de mínima y 19 de máxima en Yecla; y 11 de mínima y 25 de máxima en la ciudad de Murcia.