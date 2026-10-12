Previsión meteorológica para este lunes, 12 de octubre: poco nuboso, con intervalos de nubes altas

MURCIA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes, 12 de octubre, cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes altas.
Las temperaturas mínimas en ascenso; máximas con pocos cambios. Vientos flojos variables, con brisas.
En concreto, se esperan 17 grados de temperatura mínima y 28 de máxima en Cartagena; 12 de mínima y 27 de máxima en Caravaca de la Cruz; 15 de mínima y 29 de máxima en Lorca; 12 de mínima y 27 de máxima en Yecla; y 16 de mínima y 30 de máxima en la ciudad de Murcia.