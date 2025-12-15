Previsión meteorológica para este lunes, 15 de diciembre: cielos cubiertos acompañados de chubascos

MURCIA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes, 15 de diciembre, cielos cubiertos acompañados de chubascos persistentes durante la primera mitad del día, localmente fuertes y tormentosos; tendiendo a abrirse claros al mediodía y aumentando de nuevo la nubosidad por la tarde, con probables chubascos en el interior.
Las temperaturas mínimas en descenso; máximas en ascenso. Vientos flojos variables, tendiendo a componente sur y con intervalos moderados en el litoral durante las horas centrales.
En concreto, se esperan 12 grados de temperatura mínima y 17 de máxima en Cartagena; 4 de mínima y 15 de máxima en Caravaca de la Cruz; 7 de mínima y 17 de máxima en Lorca; 5 de mínima y 14 de máxima en Yecla; y 9 de mínima y 18 de máxima en la ciudad de Murcia.