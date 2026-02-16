Previsión meteorológica para este lunes, 16 de febrero: cielos nubosos con nubes medias y altas

MURCIA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes, 16 de febrero, cielos nubosos con nubes medias y altas.

Las temperaturas en ascenso. Vientos del noroeste moderados, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes.

En concreto, se esperan 11 grados de temperatura mínima y 21 de máxima en Cartagena; 7 de mínima y 20 de máxima en Caravaca de la Cruz; 10 de mínima y 24 de máxima en Lorca; 8 de mínima y 16 de máxima en Yecla; y 13 de mínima y 23 de máxima en la ciudad de Murcia.