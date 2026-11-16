Previsión meteorológica para este lunes, 16 de noviembre: poco nuboso, con intervalos de nubes altas por la tarde

Archivo - Previsión meteorológica para este viernes, 13 de noviembre: temperaturas mínimas en decenso - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes, 16 de noviembre, cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas por la tarde. Nubes bajas matinales en el litoral.

Las temperaturas con pocos cambios, salvo mínimas localmente en descenso en el interior. Vientos flojos variables, ocasionalmente moderados del noroeste.

En concreto, se esperan 7 de mínima y 21 de máxima en Caravaca de la Cruz; 13 grados de temperatura mínima y 23 de máxima en Cartagena; 9 de mínima y 22 de máxima en Lorca; 12 de mínima y 24 de máxima en Murcia; y 9 de mínima y 20 de máxima en Yecla.