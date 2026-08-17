Previsión meteorológica para este lunes, 17 de agosto: cielos con intervalos nubosos de nubes altas

Archivo - Imagen de archivo - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA - Archivo
MURCIA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este lunes, 17 de agosto, cielos con intervalos nubosos de nubes altas. Nubes bajas matinales en el Campo de Cartagena.
Las temperaturas en ligero ascenso o sin cambios. Vientos flojos variables, tendiendo a soplar de componente este y ocasionalmente moderados a partir de mediodía.
En concreto, se esperan 25 grados de temperatura mínima y 34 de máxima en Cartagena; 18 de mínima y 35 de máxima en Caravaca de la Cruz; 21 de mínima y 36 de máxima en Lorca; 18 de mínima y 36 de máxima en Yecla; y 23 de mínima y 37 de máxima en la ciudad de Murcia.