Previsión meteorológica para este lunes, 22 de septiembre: poco nuboso o despejados sin descartar precipitaciones

MURCIA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes, 22 de septiembre, cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes bajas al final del día, sin descartar precipitaciones débiles dispersas.

Las temperaturas en descenso generalizado en el interior y sin cambios en el litoral. Vientos flojos a moderados del noroeste, girando a sureste por la tarde.

En concreto, se esperan 22 grados de temperatura mínima y 29 de máxima en Cartagena; 10 de mínima y 26 de máxima en Caravaca de la Cruz; 17 de mínima y 29 de máxima en Lorca; 13 de mínima y 27 de máxima en Yecla; y 19 de mínima y 31 de máxima en la ciudad de Murcia.