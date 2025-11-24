Previsión meteorológica para este lunes, 24 de noviembre: cielos nubosos de nubes altas, aumentando a muy nubosos

MURCIA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes, 24 de noviembre, cielos nubosos de nubes altas, aumentando a muy nubosos en el interior por la tarde.

Las temperaturas mínimas en ascenso, localmente notable en el interior; máximas en ligero ascenso en el Campo de Cartagena, en descenso en el resto. Vientos moderados del noroeste, con intervalos fuertes y rachas ocasionalmente muy fuertes a partir de mediodía, más probables en zonas altas.

En concreto, se esperan 10 grados de temperatura mínima y 20 de máxima en Cartagena; 4 de mínima y 16 de máxima en Caravaca de la Cruz; 9 de mínima y 18 de máxima en Lorca; 7 de mínima y 15 de máxima en Yecla; y 11 de mínima y 21 de máxima en la ciudad de Murcia.