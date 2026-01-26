Previsión meteorológica para este lunes, 26 de enero: nuboso, sin descartar precipitaciones débiles en el Noroeste

MURCIA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes, 26 de enero, cielos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles en el Noroeste.

Las temperaturas en ascenso; localmente notable en las mínimas del interior. Vientos flojos a moderados de componente oeste, soplando fuertes con rachas muy fuertes en zonas altas de madrugada.

En concreto, se esperan 13 grados de temperatura mínima y 20 de máxima en Cartagena; 10 de mínima y 17 de máxima en Caravaca de la Cruz; 12 de mínima y 20 de máxima en Lorca; 8 de mínima y 16 de máxima en Yecla; y 9 de mínima y 21 de máxima en la ciudad de Murcia.