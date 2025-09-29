Previsión meteorológica para este lunes, 29 de septiembre: cielos cubiertos con chubascos generalizados

MURCIA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes, 29 de septiembre, cielos cubiertos con chubascos generalizados, que pueden ser fuertes y tormentosos, más probables por la tarde en el interior.
Las temperaturas mínimas sin cambios; máximas en descenso, notable en el interior. Vientos flojos variables, tendiendo a sur o sureste en las horas centrales, moderados en el litoral.
En concreto, se esperan 20 grados de temperatura mínima y 26 de máxima en Cartagena; 13 de mínima y 22 de máxima en Caravaca de la Cruz; 17 de mínima y 25 de máxima en Lorca; 14 de mínima y 22 de máxima en Yecla; y 18 de mínima y 27 de máxima en la ciudad de Murcia.