Previsión meteorológica para este lunes, 31 de agosto: cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas en el litoral

MURCIA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este lunes, 31 de agosto, cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas en el litoral.

Las temperaturas con pocos cambios. Vientos flojos del sureste, ocasionalmente moderados en el interior.

En concreto, se esperan 19 grados de temperatura mínima y 30 de máxima en Cartagena; 17 de mínima y 34 de máxima en Caravaca de la Cruz; 19 de mínima y 34 de máxima en Lorca; 16 de mínima y 33 de máxima en Yecla; y 20 de mínima y 34 de máxima en la ciudad de Murcia.