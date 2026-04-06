Previsión meteorológica para este lunes, 6 de abril: cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas

MURCIA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes, 6 de abril, cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas.

Las temperaturas sin cambios, o en ascenso en el litoral. Vientos flojos a moderados de componente este, más intensos en el litoral.

En concreto, se esperan 13 grados de temperatura mínima y 21 de máxima en Cartagena; 8 de mínima y 24 de máxima en Caravaca de la Cruz; 9 de mínima y 25 de máxima en Lorca; 8 de mínima y 23 de máxima en Yecla; y 9 de mínima y 25 de máxima en la ciudad de Murcia.