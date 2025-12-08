Previsión meteorológica para este lunes, 8 de diciembre: cielos poco nubosos o despejados

MURCIA 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes, 8 de diciembre, cielos poco nubosos o despejados.

Las temperaturas con pocos cambios, localmente mínimas en descenso. Vientos flojos variables, predominando la componente oeste.

En concreto, se esperan 10 grados de temperatura mínima y 20 de máxima en Cartagena; 4 de mínima y 19 de máxima en Caravaca de la Cruz; 6 de mínima y 20 de máxima en Lorca; 5 de mínima y 19 de máxima en Yecla; y 9 de mínima y 22 de máxima en la ciudad de Murcia.