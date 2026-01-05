Previsión meteorológica para este lunes, 5 de enero: precipitaciones moderadas y cota de nieve a 700 metros

MURCIA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes, 5 de enero, cielos cubiertos con precipitaciones moderadas, sin descartar que sean persistentes y ocasionalmente fuertes en el litoral. Cota de nieve descendiendo hasta 800-700 metros al final del día en el interior.

Las temperaturas en descenso, con mínimas al final del día. Heladas débiles en las sierras. Vientos de componente norte, flojos a moderados en el interior y moderados con intervalos fuertes en el litoral.

En concreto, se esperan 10 grados de temperatura mínima y 13 de máxima en Cartagena; 2 de mínima y 7 de máxima en Caravaca de la Cruz; 7 de mínima y 10 de máxima en Lorca; 1 de mínima y 6 de máxima en Yecla; y 8 de mínima y 11 de máxima en la ciudad de Murcia.