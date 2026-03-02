Previsión meteorológica para este lunes, 2 de marzo: cielos cubiertos con chubascos ocasionales

MURCIA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes, 2 de marzo, cielos cubiertos con chubascos ocasionales, más probables en las sierras. Polvo en suspensión, con probabilidad de que se produzcan depósitos de barro.

Las temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Vientos flojos variables, aumentando a moderados del noreste por la tarde, con intervalos fuertes y sin descartar rachas ocasionalmente muy fuertes en el litoral al final del día.

En concreto, se esperan 12 grados de temperatura mínima y 16 de máxima en Cartagena; 4 de mínima y 15 de máxima en Caravaca de la Cruz; 8 de mínima y 18 de máxima en Lorca; 4 de mínima y 17 de máxima en Yecla; y 9 de mínima y 18 de máxima en la ciudad de Murcia.