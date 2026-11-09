Previsión meteorológica para este lunes, 9 de noviembre: cielos muy nubosos, con probables precipitaciones débiles

MURCIA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes, 9 de noviembre, cielos muy nubosos, con probables precipitaciones débiles, más probables en las sierras del norte de la Región; tendiendo a quedar intervalos de nubes bajas y medias al final del día.

Las temperaturas en ascenso, salvo mínimas del interior sin cambios. Vientos flojos a moderados variables.

En concreto, se esperan 10 de mínima y 23 de máxima en Caravaca de la Cruz; 16 grados de temperatura mínima y 25 de máxima en Cartagena; 13 de mínima y 23 de máxima en Lorca; 15 de mínima y 25 de máxima en Murcia; y 11 de mínima y 22 de máxima en Yecla.