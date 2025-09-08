Previsión meteorológica para este lunes, 8 de septiembre: Chubascos y tormentas por la tarde, que pueden ser fuertes

MURCIA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes, 8 de septiembre, cielos nubosos con nubes medias y altas, con chubascos y tormentas por la tarde, que pueden ser localmente fuertes en el interior. Nubes bajas y brumas matinales en el Campo de Cartagena.
Las temperaturas mínimas en ascenso; máximas con pocos cambios. Vientos flojos variables, con intervalos moderados de componente sur.
En concreto, se esperan 24 grados de temperatura mínima y 31 de máxima en Cartagena; 18 de mínima y 33 de máxima en Caravaca de la Cruz; 22 de mínima y 34 de máxima en Lorca; 20 de mínima y 33 de máxima en Yecla; y 24 de mínima y 35 de máxima en la ciudad de Murcia.