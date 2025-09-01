Previsión meteorológica para este lunes, 1 de septiembre: cielos con intervalos nubosos de nubes altas

MURCIA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes, 1 de septiembre, cielos con intervalos nubosos de nubes altas.

Las temperaturas mínimas en ascenso en la parte suroriental de la Región, en descenso o sin cambios en el resto; máximas sin cambios en el litoral y en descenso en el interior, localmente notable en las sierras. Vientos de flojos a moderados del noroeste, girando a moderados del suroeste en el litoral por la tarde.

En concreto, se esperan 24 grados de temperatura mínima y 33 de máxima en Cartagena; 15 de mínima y 30 de máxima en Caravaca de la Cruz; 20 de mínima y 32 de máxima en Lorca; 18 de mínima y 28 de máxima en Yecla; y 24 de mínima y 34 de máxima en la ciudad de Murcia.