Previsión meteorológica para este lunes, 7 de septiembre: cielos nubosos o despejados y máximas en ascenso

Archivo - Previsión meteorológica para este viernes, 4 de septiembre: aviso amarillo por calor en la Vega del Segura y Altiplano - AYUNTAMIENTO CARTAGENA - Archivo
MURCIA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes, 7 de septiembre, cielos poco nubosos o despejados.
Las temperaturas mínimas sin cambios; máximas en ascenso o sin cambios. Vientos flojos variables, con brisas.
En concreto, se esperan 22 grados de temperatura mínima y 34 de máxima en Cartagena; 17 de mínima y 36 de máxima en Caravaca de la Cruz; 19 de mínima y 37 de máxima en Lorca; 17 de mínima y 37 de máxima en Yecla; y 21 de mínima y 38 de máxima en la ciudad de Murcia.