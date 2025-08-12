Previsión meteorológica para este martes, 12 de agosto: avisos amarillo por altas temperaturas

MURCIA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes, 12 de agosto, en la Región de Murcia, cielos poco nubosos. Nubosidad de evolución diurna en el interior, con tormentas aisladas en el norte de la región por la tarde, más probables en las sierras, que podrían ir acompañadas de rachas de viento muy fuertes.

Las temperaturas mínimas en ascenso y las máximas sin cambios, localmente en descenso en el interior. Los vientos soplarán flojos variables, tendiendo a sureste en las horas centrales, ocasionalmente moderados.

La Aemet ha activado el aviso amarillo en la Vega del Segura y Altiplano por temperaturas que pueden alcanzar los 39º. El aviso está establecido entre las 13.00 y las 21.00 horas, con una probabilidad de entre el 40 y el 70%.

En concreto, para esta jornada se esperan 24 grados de temperatura mínima y 35 de máxima en Cartagena; 21 de mínima y 37 de máxima en Caravaca de la Cruz; 24 de mínima y 37 de máxima en Lorca; 21 de mínima y 38 de máxima en Yecla; y 25 de mínima y 39 de máxima en la ciudad de Murcia.