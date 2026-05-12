Previsión meteorológica para este martes, 12 de mayo: nubes matinales y precipitaciones débiles a moderadas

MURCIA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes, 12 de mayo, cielos con intervalos nubosos matinales y precipitaciones débiles a moderadas, quedando por la tarde los cielos poco nubosos.

Las temperaturas registrarán pocos cambios, salvo las máximas, que descenderán en el Noroeste y ascenderán en puntos del litoral. Los vientos soplarán flojos variables, tendiendo a oeste o suroeste, flojos a moderados en el interior y moderados con intervalos fuertes por la tarde en el litoral.

En concreto, se esperan 15 grados de temperatura mínima y 23 de máxima en Cartagena; 9 de mínima y 22 de máxima en Caravaca de la Cruz; 12 de mínima y 26 de máxima en Lorca; 9 de mínima y 22 de máxima en Yecla; y 13 de mínima y 28 de máxima en la ciudad de Murcia.