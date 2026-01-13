Previsión meteorológica para este martes, 13 de enero: temperaturas localmente en descenso y cielos nubosos

MURCIA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes, 13 de enero, cielos nubosos, de nubes bajas a primeras y últimas horas.
Las temperaturas registrarán pocos cambios e irán localmente en descenso y los vientos soplarán flojos variables.
En concreto, se esperan 8 grados de temperatura mínima y 16 de máxima en Cartagena; 3 de mínima y 16 de máxima en Caravaca de la Cruz; 5 de mínima y 16 de máxima en Lorca; 3 de mínima y 16 de máxima en Yecla; y 6 de mínima y 17 de máxima en la ciudad de Murcia.