Previsión meteorológica para este martes, 13 de enero: temperaturas localmente en descenso y cielos nubosos

Europa Press Murcia
Publicado: martes, 13 enero 2026 5:31
MURCIA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes, 13 de enero, cielos nubosos, de nubes bajas a primeras y últimas horas.

Las temperaturas registrarán pocos cambios e irán localmente en descenso y los vientos soplarán flojos variables.

En concreto, se esperan 8 grados de temperatura mínima y 16 de máxima en Cartagena; 3 de mínima y 16 de máxima en Caravaca de la Cruz; 5 de mínima y 16 de máxima en Lorca; 3 de mínima y 16 de máxima en Yecla; y 6 de mínima y 17 de máxima en la ciudad de Murcia.

