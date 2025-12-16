Previsión meteorológica para este martes, 16 de diciembre: aviso amarillo por lluvia en el Campo de Cartagena y Mazarrón

MURCIA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes, 16 de diciembre, cielos cubiertos, acompañados de precipitaciones moderadas, que podrán ser localmente fuertes en el litoral y acompañadas de tormentas por la mañana.

Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios y las máximas en descenso. Los vientos soplarán flojos variables, con predominio de la componente este en el interior y flojos a moderados de componente sur en el litoral.

La Aemet ha establecido aviso amarillo por lluvia y tormenta en el Campo de Cartagena y Mazarrón que se extenderá de las 4.00 a las 10.00 horas. Se esperan lluvias de 15 metros cuadrados en una hora.

En concreto, se esperan 10 grados de temperatura mínima y 17 de máxima en Cartagena; 4 de mínima y 12 de máxima en Caravaca de la Cruz; 8 de mínima y 15 de máxima en Lorca; 5 de mínima y 11 de máxima en Yecla; y 9 de mínima y 16 de máxima en la ciudad de Murcia.