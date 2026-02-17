Previsión meteorológica para este martes, 17 de febrero: rachas de viento muy fuertes hasta el mediodía

MURCIA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes, 17 de febrero, cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas.

Las temperaturas mínimas irán en ligero ascenso o permanecerán sin cambios, y las máximas en ascenso en el interior y en descenso en el litoral. Los vientos soplarán moderados del noroeste, con intervalos fuertes y rachas ocasionalmente muy fuertes durante la primera mitad del día, amainando a partir de mediodía.

En concreto, se esperan 13 grados de temperatura mínima y 22 de máxima en Cartagena; 8 de mínima y 22 de máxima en Caravaca de la Cruz; 12 de mínima y 24 de máxima en Lorca; 10 de mínima y 18 de máxima en Yecla; y 14 de mínima y 25 de máxima en la ciudad de Murcia.