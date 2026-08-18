Previsión meteorológica para este martes, 18 de agosto: temperaturas altas en la Vega del Segura y en el Altiplano

Archivo - Termómetro con altas temperaturas en el centro de Murcia - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este martes, 18 de agosto, cielos poco nubosos o despejados. Intervalos de nubes bajas matinales en el entorno del Mar Menor.

Las temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas sin cambios en el litoral y en ligero ascenso en el interior, más acusado en el Noroeste. Los vientos soplarán flojos variables, tendiendo a soplar de componente este y ocasionalmente moderados en el litoral.

En concreto, se esperan 24 grados de temperatura mínima y 35 de máxima en Cartagena; 21 de mínima y 37 de máxima en Caravaca de la Cruz; 21 de mínima y 37 de máxima en Lorca; 18 de mínima y 38 de máxima en Yecla; y 22 de mínima y 38 de máxima en la ciudad de Murcia.