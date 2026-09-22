Previsión meteorológica para este martes, 22 de septiembre: cielos despejados y máximas en ascenso en el interior

MURCIA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes, 22 de septiembre, cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes altas.
Las temperaturas máximas irán en ascenso en el interior; el resto, con pocos cambios. Los vientos soplarán flojos variables, tendiendo a sureste por la tarde.
En concreto, se esperan 17 grados de temperatura mínima y 29 de máxima en Cartagena; 13 de mínima y 31 de máxima en Caravaca de la Cruz; 16 de mínima y 31 de máxima en Lorca; 13 de mínima y 32 de máxima en Yecla; y 18 de mínima y 33 de máxima en la ciudad de Murcia.