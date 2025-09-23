Previsión meteorológica para este martes, 23 de septiembre: chubascos y tormentas localmente fuertes de madrugada

MURCIA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes, 23 de septiembre, cielos muy nubosos, con chubascos y tormentas, más probables de madrugada, cuando pueden ser localmente fuertes, abriéndose claros y disminuyendo la probabilidad de precipitaciones por la tarde.

Las temperaturas irán en descenso, si bien las mínimas no registrarán cambios a nivel local, y los vientos soplarán de componente este, flojos en el interior y moderados en el litoral.

En concreto, se esperan 19 grados de temperatura mínima y 25 de máxima en Cartagena; 10 de mínima y 23 de máxima en Caravaca de la Cruz; 19 de mínima y 27 de máxima en Lorca; 14 de mínima y 24 de máxima en Yecla; y 19 de mínima y 26 de máxima en la ciudad de Murcia.