Previsión meteorológica para este martes, 24 de febrero: cielos despejados y temperaturas con pocos cambios

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes, 24 de febrero, cielos poco nubosos o despejados. Nubes bajas y brumas matinales en el entorno del Mar Menor.

Las temperaturas tendrán pocos cambios. Los vientos soplarán flojos variables, ocasionalmente moderados de componente sur en el litoral.

En concreto, se esperan 9 grados de temperatura mínima y 20 de máxima en Cartagena; 7 de mínima y 24 de máxima en Caravaca de la Cruz; 8 de mínima y 25 de máxima en Lorca; 6 de mínima y 23 de máxima en Yecla; y 8 de mínima y 26 de máxima en la ciudad de Murcia.