Previsión meteorológica para este martes, 30 de diciembre: cielos poco nubosos y máximas en ascenso

MURCIA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes, 30 de diciembre, cielos poco nubosos, con intervalos de nubes bajas matinales en el interior.

Las temperaturas mínimas irán en ligero descenso; máximas en ligero ascenso. Los vientos soplarán flojos de componente oeste, ocasionalmente moderados.

En concreto, se esperan 8 grados de temperatura mínima y 17 de máxima en Cartagena; 1 de mínima y 14 de máxima en Caravaca de la Cruz; 4 de mínima y 15 de máxima en Lorca; 3 de mínima y 12 de máxima en Yecla; y 6 de mínima y 17 de máxima en la ciudad de Murcia.