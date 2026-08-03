Previsión meteorológica para este martes, 4 de agosto: aviso naranja por altas temperaturas en la Vega del Segura

Archivo - Termómetro en el centro de Murcia - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes, 4 de agosto, cielos poco nubosos o despejados.

Las temperaturas se mantendrán sin cambios, localmente mínimas en ascenso. Los vientos soplarán flojos variables, con intervalos moderados de componente sur por la tarde.

Este martes, la Aemet ha activado el aviso naranja en la Vega del Segura, donde se prevén máximas de hasta 40 grados entre las 13.00 y las 21.00 horas. Asimismo, permanecerá activo el aviso amarillo por temperaturas máximas de hasta 39 grados en el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas; de 38 grados en el Altiplano y el Noroeste, y de 37 grados en el Campo de Cartagena y Mazarrón, también entre las 13.00 y las 21.00 horas.

En concreto, se esperan 24 grados de temperatura mínima y 34 de máxima en Cartagena; 18 de mínima y 37 de máxima en Caravaca de la Cruz; 22 de mínima y 38 de máxima en Lorca; 20 de mínima y 37 de máxima en Yecla; y 26 de mínima y 40 de máxima en la ciudad de Murcia.