Previsión meteorológica para este martes, 3 de marzo: rachas ocasionalmente muy fuertes en el litoral y Altiplano

MURCIA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes, 3 de marzo, cielos nubosos, con nubes bajas y brumas matinales que pueden ir acompañadas de precipitaciones débiles dispersas en el interior, tendiendo a abrirse algunos claros durante las horas centrales, y polvo en suspensión, sin descartar que se produzcan depósitos de barro.

Las temperaturas irán en ascenso generalizado, salvo las máximas, en ligero descenso en el Altiplano. Los vientos soplarán moderados de componente norte, con intervalos fuertes y rachas ocasionalmente muy fuertes en el litoral y en el Altiplano.

En concreto, se esperan 14 grados de temperatura mínima y 18 de máxima en Cartagena; 6 de mínima y 17 de máxima en Caravaca de la Cruz; 10 de mínima y 21 de máxima en Lorca; 7 de mínima y 14 de máxima en Yecla; y 10 de mínima y 22 de máxima en la ciudad de Murcia.