Previsión meteorológica para este martes, 9 de septiembre: chubascos ocasionalmente fuertes en el interior

MURCIA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes, 9 de septiembre, cielos nubosos con nubes medias y altas, con chubascos y tormentas ocasionales, más intensos en el interior por la tarde.

Las temperaturas irán en descenso, más notable en las máximas del interior, y los vientos soplarán flojos variables, en régimen de brisas.

En concreto, se esperan 23 grados de temperatura mínima y 27 de máxima en Cartagena; 14 de mínima y 26 de máxima en Caravaca de la Cruz; 18 de mínima y 28 de máxima en Lorca; 16 de mínima y 27 de máxima en Yecla; y 21 de mínima y 27 de máxima en la ciudad de Murcia.