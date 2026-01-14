Previsión meteorológica para este miércoles, 14 de enero: brumas matinales y lluvias débiles en sierras del Noroeste

MURCIA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles, 14 de enero, cielos nubosos de nubes medias y altas, sin descartar precipitaciones débiles durante la segunda mitad del día, más probables en las sierras del Noroeste, y brumas matinales en la mitad suroriental de la Región, con probables bancos de niebla.

Las temperaturas mínimas registrarán pocos cambios y las máximas irán en descenso en el Noroeste y en ligero ascenso en el resto de comarcas. Los vientos soplarán flojos variables, predominando la componente oeste en el interior.

En concreto, se esperan 8 grados de temperatura mínima y 16 de máxima en Cartagena; 1 de mínima y 15 de máxima en Caravaca de la Cruz; 5 de mínima y 18 de máxima en Lorca; 1 de mínima y 16 de máxima en Yecla; y 6 de mínima y 18 de máxima en la ciudad de Murcia.