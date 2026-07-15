Previsión meteorológica para este miércoles, 15 de julio: aviso naranja por altas temperaturas en casi toda la Región

MURCIA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles, 15 de julio, cielos con intervalos nubosos de nubes altas. Nubosidad de evolución diurna en las sierras del norte, con tormentas que pueden ir acompañadas de rachas de viento muy fuertes. Polvo en suspensión.

Las temperaturas irán en ascenso, más acusado para las máximas. Los vientos soplarán flojos variables, con brisas.

La Aemet ha establecido aviso naranja por altas temperaturas en toda la Región, excepto en el Campo de Cartagena y Mazarrón donde será amarillo, de 13.00 a 21.00 horas. Además, el Altiplano y el Noroeste tendrán aviso amarillo por tormentas.

En concreto, se esperan 23 grados de temperatura mínima y 34 de máxima en Cartagena; 20 de mínima y 40 de máxima en Caravaca de la Cruz; 22 de mínima y 40 de máxima en Lorca; 20 de mínima y 40 de máxima en Yecla; y 24 de mínima y 42 de máxima en la ciudad de Murcia.