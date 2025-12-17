Previsión meteorológica para este miércoles, 17 de diciembre: cielos muy nubosos y temperaturas con pocos cambios

MURCIA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles, 17 de diciembre, cielos muy nubosos acompañados de chubascos generalizados, sin descartar que sean localmente fuertes y persistentes en el litoral. Brumas matinales en las sierras.

Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios. Los vientos soplarán flojos de componente norte, ocasionalmente moderados.

En concreto, se esperan 11 grados de temperatura mínima y 16 de máxima en Cartagena; 6 de mínima y 12 de máxima en Caravaca de la Cruz; 6 de mínima y 15 de máxima en Lorca; 6 de mínima y 12 de máxima en Yecla; y 8 de mínima y 15 de máxima en la ciudad de Murcia.