Archivo - Previsión meteorológica para este miércoles, 19 de agosto: temperaturas altas que superarán los 40 grados en el interior - JAVIER CARRIÓN/EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este miércoles, 19 de agosto, cielos poco nubosos aumentando a nubosos, sin descartar chubascos ocasionales por la tarde, más probables en las sierras del norte de la región.

Las temperaturas mínimas registarán cambios ligeros e irán localmente en ascenso en el interior; las máximas en ligero descenso en el Campo de Cartagena, en ascenso en el resto de la región. Los vientos soplarán flojos del oeste o suroeste, aumentando a moderados por la tarde.

En concreto, se esperan 24 grados de temperatura mínima y 34 de máxima en Cartagena; 19 de mínima y 39 de máxima en Caravaca de la Cruz; 22 de mínima y 40 de máxima en Lorca; 20 de mínima y 40 de máxima en Yecla; y 23 de mínima y 40 de máxima en la ciudad de Murcia.