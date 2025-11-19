Previsión meteorológica para este miércoles, 19 de noviembre: cielos poco nubosos y temperaturas sin cambios

MURCIA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles, 19 de noviembre, cielos poco nubosos, con intervalos de nubes bajas matinales; tendiendo a nubosos de nubes altas a partir de mediodía.

Las temperaturas mínimas irán en ligero descenso y las máximas se mantendrán sin cambios. Los vientos soplarán flojos de componente oeste, ocasionalmente moderados en el litoral por la tarde.

En concreto, se esperan 12 grados de temperatura mínima y 20 de máxima en Cartagena; 4 de mínima y 17 de máxima en Caravaca de la Cruz; 7 de mínima y 19 de máxima en Lorca; 3 de mínima y 16 de máxima en Yecla; y 9 de mínima y 21 de máxima en la ciudad de Murcia.