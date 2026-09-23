Previsión meteorológica para este miércoles, 23 de septiembre: cielos despejados y temperaturas sin cambios

MURCIA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles, 23 de septiembre, cielos poco nubosos o despejados, salvo nubes bajas matinales en el Campo de Cartagena.
Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios. Los vientos soplarán flojos variables, tendiendo a componente este por la tarde, ocasionalmente moderados.
En concreto, se esperan 18 grados de temperatura mínima y 30 de máxima en Cartagena; 14 de mínima y 31 de máxima en Caravaca de la Cruz; 17 de mínima y 31 de máxima en Lorca; 14 de mínima y 32 de máxima en Yecla; y 17 de mínima y 33 de máxima en la ciudad de Murcia.