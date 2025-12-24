Previsión meteorológica para este miércoles, 24 de diciembre: intervalos nubosos y heladas débiles en las sierras

MURCIA 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles, 24 de diciembre, cielos con intervalos nubosos, sin descartar alguna precipitación débil en el litoral, y heladas débiles en las sierras del interior.

Las temperaturas mínimas irán en descenso en el interior y sin cambios o en ascenso en el litoral, y las máximas con ligeros cambios. Los vientos soplarán flojos a moderados de componente norte.

En concreto, se esperan 8 grados de temperatura mínima y 15 de máxima en Cartagena; 1 de mínima y 11 de máxima en Caravaca de la Cruz; 3 de mínima y 13 de máxima en Lorca; 0 de mínima y 10 de máxima en Yecla; y 5 de mínima y 14 de máxima en la ciudad de Murcia.