Previsión meteorológica para este miércoles, 25 de marzo: cielos despejados y máximas en ascenso

MURCIA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles, 25 de marzo, cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes altas por la tarde.

Las temperaturas mínimas tendrán ligeros cambios; máximas en ascenso, más acusado en el interior. Los vientos soplarán flojos variables, ocasionalmente moderados del suroeste por la tarde.

En concreto, se esperan 8 grados de temperatura mínima y 19 de máxima en Cartagena; 3 de mínima y 20 de máxima en Caravaca de la Cruz; 5 de mínima y 22 de máxima en Lorca; 2 de mínima y 21 de máxima en Yecla; y 6 de mínima y 24 de máxima en la ciudad de Murcia.