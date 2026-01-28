Previsión meteorológica para este miércoles, 28 de enero: rachas de viento muy fuertes generalizadas

MURCIA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles, 28 de enero, cielos muy nubosos o cubiertos, con precipitaciones débiles a moderadas, menos probables en el litoral.

Las temperaturas mínimas permanecerán sin cambios, localmente en descenso, y las máximas irán en ascenso en el Campo de Cartagena y sin cambios o en descenso en el resto. Los vientos soplarán moderados a fuertes de componente oeste, con rachas muy fuertes generalizadas.

En concreto, se esperan 13 grados de temperatura mínima y 22 de máxima en Cartagena; 6 de mínima y 14 de máxima en Caravaca de la Cruz; 9 de mínima y 19 de máxima en Lorca; 6 de mínima y 15 de máxima en Yecla; y 10 de mínima y 21 de máxima en la ciudad de Murcia.