Previsión meteorológica para este miércoles, 4 de marzo: rachas muy fuertes del noreste en el Altiplano y el litoral

MURCIA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles, 4 de marzo, cielos nubosos con intervalos de nubes bajas en las sierras, tendiendo a cubiertos y acompañados de chubascos por la tarde, y polvo en suspensión con depósitos de barro.

Las temperaturas irán en ligero descenso o permanecerán sin cambios y los vientos soplarán moderados de componente norte, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en el Altiplano y en el litoral, amainando a lo largo de la tarde.

En concreto, se esperan 14 grados de temperatura mínima y 17 de máxima en Cartagena; 6 de mínima y 16 de máxima en Caravaca de la Cruz; 9 de mínima y 18 de máxima en Lorca; 8 de mínima y 14 de máxima en Yecla; y 11 de mínima y 21 de máxima en la ciudad de Murcia.