Previsión meteorológica para este miércoles, 1 de octubre: probables chubascos en el Campo de Cartagena

MURCIA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles, 1 de octubre, cielos nubosos, sin descartar chubascos ocasionales, más probables en el Campo de Cartagena durante la primera mitad del día, abriéndose grandes claros al final del día.

Las temperaturas mínimas permanecerán sin cambios o irán en ligero descenso, y las máximas en ascenso. Los vientos soplarán flojos variables tendiendo a componente este, con intervalos moderados en el litoral por la tarde.

En concreto, se esperan 21 grados de temperatura mínima y 26 de máxima en Cartagena; 12 de mínima y 24 de máxima en Caravaca de la Cruz; 17 de mínima y 26 de máxima en Lorca; 14 de mínima y 25 de máxima en Yecla; y 18 de mínima y 26 de máxima en la ciudad de Murcia.