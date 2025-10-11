Previsión meteorológica para este sábado, 11 de octubre: aviso naranja en Cartagena por lluvias y amarillo en el resto

MURCIA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado, 11 de octubre, cielos muy nubosos, con chubascos acompañados de tormentas, más intensos y frecuentes de madrugada y en el sur de la región, donde pueden ser localmente fuertes o muy fuertes y persistentes, tendiendo a disminuir durante la tarde.

Las temperaturas mínimas sin cambios; máximas en ascenso. Vientos flojos a moderados de componente este, más intensos en litoral. La Aemet aleta de que los chubascos y tormentas que pueden ser localmente fuertes o muy fuertes y persistentes.

En concreto, se esperan 19 grados de temperatura mínima y 23 de máxima en Cartagena; 12 de mínima y 20 de máxima en Caravaca de la Cruz; 16 de mínima y 24 de máxima en Lorca; 14 de mínima y 19 de máxima en Yecla; y 17 de mínima y 23 de máxima en la ciudad de Murcia.