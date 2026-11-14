Previsión meteorológica para este sábado, 14 de noviembre: cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias

Archivo - Previsión meteorológica para este viernes, 13 de noviembre: temperaturas mínimas en decenso - EUROPA PRESS - Archivo
MURCIA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado, 14 de noviembre, cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias. Nubes bajas matinales, con probables brumas y bancos de niebla.
Las temperaturas en ligero descenso o sin cambios. Vientos flojos de componente oeste, ocasionalmente moderados.
En concreto, se esperan 8 de mínima y 22 de máxima en Caravaca de la Cruz; 14 grados de temperatura mínima y 24 de máxima en Cartagena; 12 de mínima y 24 de máxima en Lorca; 13 de mínima y 26 de máxima en Murcia; y 9 de mínima y 20 de máxima en Yecla.