Previsión meteorológica para este sábado, 21 de marzo: chubascos ocasionales en el interior y máximas en descenso

MURCIA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado, 21 de marzo, cielos cubiertos, sin descartar precipitaciones débiles ocasionales durante la primera mitad del día en el interior, tendiendo a abrirse claros a lo largo de la tarde.

Las temperaturas con pocos cambios. Vientos flojos variables, moderado del noreste en el litoral.

En concreto, se esperan 11 grados de temperatura mínima y 17 de máxima en Cartagena; 5 de mínima y 14 de máxima en Caravaca de la Cruz; 7 de mínima y 17 de máxima en Lorca; 4 de mínima y 12 de máxima en Yecla; y 9 de mínima y 17 de máxima en la ciudad de Murcia.