Previsión meteorológica para este sábado, 24 de enero: nubes altas y cota de nieve en 800 metros en el Noroeste

MURCIA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado, 24 de enero, cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas. No se descartan precipitaciones débiles en el Noroeste durante la madrugada, en forma de nieve por encima de los 800 metros.

Las temperaturas en descenso, con heladas débiles en las sierras del Noroeste. Vientos moderados de componente oeste, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en zonas altas del interior.

En concreto, se esperan 9 grados de temperatura mínima y 16 de máxima en Cartagena; 3 de mínima y 10 de máxima en Caravaca de la Cruz; 6 de mínima y 13 de máxima en Lorca; 2 de mínima y 8 de máxima en Yecla; y 7 de mínima y 15 de máxima en la ciudad de Murcia.