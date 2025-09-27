Previsión meteorológica para este sábado, 27 de septiembre: intervalos de cielos nubosos, con predominio de nubes altas

MURCIA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado, 27 de septiembre, intervalos de cielos nubosos, con predominio de nubes altas.

Las temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso. Vientos flojos variables tendiendo a suroeste, con intervalos moderados por la tarde.

En concreto, se esperan 20 grados de temperatura mínima y 28 de máxima en Cartagena; 12 de mínima y 29 de máxima en Caravaca de la Cruz; 15 de mínima y 30 de máxima en Lorca; 12 de mínima y 29 de máxima en Yecla; y 16 de mínima y 32 de máxima en la ciudad de Murcia.