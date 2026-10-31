Previsión meteorológica para este sábado, 31 de octubre: cielos nubosos y peobables chubascos ocasionales

MURCIA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado, 31 de octubre, cielos con intervalos nubosos de nubes bajas y probables chubascos ocasionales, más probables en el litoral. Brumas y bancos de niebla matinales.

Las temperaturas en ligero descenso o sin cambios. Vientos flojos variables, ocasionalmente moderados del noreste en el litoral.

En concreto, se esperan 9 de mínima y 21 de máxima en Caravaca de la Cruz; 16 grados de temperatura mínima y 24 de máxima en Cartagena; 11 de mínima y 23 de máxima en Lorca; 15 de mínima y 24 de máxima en Murcia; y 10 de mínima y 21 de máxima en Yecla.