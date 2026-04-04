Previsión meteorológica para este sábado, 4 de abril: cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas

MURCIA 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado, 4 de abril, cielos poco nubosos o despejados.

Las temperaturas tendrán pocos cambios, localmente en ascenso en el interior. Los vientos soplarán flojos variables, con predominio de la componente sur durante las horas centrales.

En concreto, se esperan 9 grados de temperatura mínima y 20 de máxima en Cartagena; 6 de mínima y 22 de máxima en Caravaca de la Cruz; 8 de mínima y 21 de máxima en Lorca; 5 de mínima y 21 de máxima en Yecla; y 8 de mínima y 24 de máxima en la ciudad de Murcia.